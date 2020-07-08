خطط جاجوار لإنتاج السيارات الكهربائية تهدد نفوذ تسلا في السوق

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بعد سنوات من التردد في دخول قطاع السيارات الكهربائية، أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية جاجوار اعتزامها الدخول بقوة إلى هذا القطاع، لكي تصبح كل سياراتها كهربائية بحلول 2025.

ويعني هذا أن العلامة البريطانية الشهيرة ستنافس بقوة شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا التي تستحوذ على نصيب الأسد من سوق السيارات الكهربائية في العالم حتى الآن.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن جاجوار ستطرح السيارات الفارهة الكهربائية قبل الشركات المنافسة التي تعتزم طرح سيارات كهربائية فارهة مثل بنتلي وجنرال موتورز.

وهذه الخطوة ليست مجرد مرحلة لإنتاج سيارات كهربائية تتعايش مع السيارات التقليدية التي تنتجها جاجوار بمحركات الاحتراق الداخلي وإنما تعتبر تحولا كاملا يقود إلى وقف إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود التقليدي بحلول 2025.

ومعنى هذا أن السيارات التي تنتجها جاجوار حاليا بمحركات تقليدية مثل إكس.إف الصالون وإي.بيس من فئة الكروس أوفر وإف.بيس من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) والسيارات الرياضية "إف تايب" لن يكون لها وجود بشكلها الحالي.

والأمر المثير أن جاجوار المملوكة لمجموعة تاتا موتورز جروب قررت إلغاء مشروع إنتاج السيارة الكهربائية "إكس.جيه" التي كان يفترض أن تكون بداية دخول الشركة عالم السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة إنها قررت الاحتفاظ باسم "إكس.جيه" للاستخدام في المستقبل، مضيفة أن مشروع السيارة الكهربائية "إكس.جيه" أصبح ميتا.