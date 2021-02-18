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الجزائر تسجل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 6:38 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 6:38 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 111 ألفًا و418 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الخميس، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2950.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 151 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 76 ألفًا و700.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 110 ملايين إصابة.

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