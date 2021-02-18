ضبط 9 أطنان ملح و445 كيلو أسماك مملحة فاسدة بالدقهلية

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قام فريق مراقبة الأغذية بمدرية الصحة بالدقهلية بشن حملة على عدة منشآت (مطاعم ومصانع وأسواق)، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور أيمن مختار، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 أطنان ملح طعام للتغيير في الخواص الطبيعية و445 كجم أسماك مملحة فاسدة بشركة تصنيع وتعليب للأسماك المملحة بالمعصرة بمدينة ميت غمر، بجانب ضبط 600 كجم ملح طعام بدون بيانات مجهول المصدر و640 كجم جبن لوجود انتفاخات وفساد وتغيير في الخواص الطبيعية بمصنع منتجات البان بقرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر.

وتم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق الإداري لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

وشدد الدكتور سعد مكي على تكثيف الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة.