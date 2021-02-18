أعرب خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن امتنانه لسلامة الإعلامي عمرو أديب، بعد حادث السير الذي تعرض له، أول أمس الثلاثاء، قائلًا: «ألف سلامة عليك يا عمرو».



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس: «نشكر الله على سلامة الزميل العزيز والمقاتل المصري الأصيل الإعلامي المحترم عمرو أديب، والحمد لله رب العالمين الذي لم يشمت بك الأعداء».



ونوه إلى أن أعداء الإعلامي في الحقيقة هم أعداء للوطن، متابعًا: «ما حدث من شماتة أعداء الوطن في الحادث الذي تعرضت له يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أننا نتعامل مع أعداء لهم خسة في المنهج والتفكير وكراهية البلد لا نظير لها».



وأعرب عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن حبه واحترامه لـ«أديب»، مختتمًا: «نحبك ونحترمك وأدامك الله شوكة وحلوق هؤلاء الذين يكرهون البلد والاستقرار فيه».



وتعرض الإعلامي عمرو أديب، لحادث سير بالقرب من وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.



وقال طارق يونس، رئيس تحرير برنامج الحكاية، إن الإعلامي الكبير عمرو أديب خرج من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم، وإجراء فحوصات وأشعة للاطمئنان على سلامته.





