صالون مصر المبدعة يعود من جديد بـ«قاهرة المعز»

يعود صالون مصر المبدعة، الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، من جديد لتقديم أمسية بعنوان "قاهرة المعز" في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

ويتضمن الصالون فقرات من الشعر لكبار الشعراء منهم "أحمد شوقي، وفؤاد حداد وصلاح جاهين، وسيد حجاب"، يلقيها الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت، مؤسس الصالون، بمشاركة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز.

كما يتضمن الصالون باقة من الفقرات الفنية يقدمها الفنان ماهر محمود، والفنان محمد فوزي، والفنانة آلاء الشربيني، والموهبة الصغيرة مايا ناصف.

من جانبه أكد الشاعر محمد بهجت، أن حضور الصالون متاح لكل رواد دار الأوبرا، مع الالتزام باتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خطر كورونا المستجد .