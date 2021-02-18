قررت الحكومة الفرنسية ضم 4 عناصر جديدة للمجلس العلمي في فرنسا، لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.



وذكرت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية، أن المجلس العلمي في فرنسا، الذي تم إنشاؤه في مارس 2020 لدعم الحكومة في إدارة وباء فيروس كورونا، يضم الآن 17 عضوا، بعد تدعيمهم بأربعة علماء من تخصصات مختلفة.



ووفقاً للمحطة الفرنسية، فإن هؤلاء الأعضاء الجدد متخصصون في الأمراض المعدية، وتخصصات أخرى مثل صحة الشباب، وإدارة أمراض الشيخوخة، وطبيب بيطري.



والأعضاء الأربعة الجدد هم ثلاثة أطباء بشريين وطبيب بيطري، وهم أخصائية الأمراض المعدية، رئيسة قسم الأمراض المعدية في مستشفى بيزانسون الجامعي كاثرين تشيروز، وطبيب أمراض الشيخوخة، رئيس قسم طب الشيخوخة في مستشفى نيس بإقليم ألب مارتيم، أوليفييه جيران، ورئيس الجمعية الفرنسية طب الشيخوخة والطبيبة النفسية للأطفال في مستشفى بيتيه سالبيتريير في باريس، أنجيل كونسولي، المتخصصة في مرض اضطرابات ثنائية القطب.



ويعمل مجموعة الخبراء التي يرأسها البروفيسور جون فرانسوا دلفريسي من خلال مذكرات ترسل إلى الحكومة، حول الوضع الوبائي في البلاد بشفافية وحيادية وتقديم سيناريوهات لكل مرحلة، سواء لاتخاذ تدابير إغلاق أو تخفيفها، وتأثير التدابير المتخذة اقتصادياً واجتماعياً في فرنسا.



ويعزز المجلس العلمي تخصصاته بتمثيل العديد من التخصصات العلمية، علم الأوبئة والفيروسات والإنعاش وأمراض الشيخوخة، والصحة النفسية والعقلية والأمراض المعدية والاجتماع وحتى الأنثروبولوجيا، والحيوان، لإمكانية نقل الحيوانات العدوى، وبالتالي، سيتم إعادة التوازن في تقديم المجلس المشورة فيما يتعلق بقضايا الصحة العقلية للشباب أو أمراض الشيخوخة في دور رعاية المسنين.