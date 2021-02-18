أحمد بلال: أعتذر لمصطفى محمد وأي إساءة مني غير مقصودة

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قدم أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق، اعتذاره لما بدر منه تجاه مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمعار لفريق جالاتا سراي التركي.

وكان أحمد بلال قد صرح في وقت سابق بشكل غير لائق ردا على أداء مصطفى محمد المميز مع فريقه.

ويسير مصطفى محمد بشكل مميز مع جالاتا سراي وسجل 4 أهداف خلال مشاركته بالدوري.

وكتب أحمد بلال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه لم يقصد أي إساءة لمصطفى محمد، وقدم اعتذاره لما بدر منه دون عمد.

وعادة ما يثير أحمد بلال الجدل بتصريحاته ضد مصطفى محمد الموهبة التي يراها الجميع بأنه أفضل مهاجم في مصر في الفترة الحالية.