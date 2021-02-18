إندونيسيا تبحث السماح للقطاع الخاص بتوزيع لقاحات كورونا

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تضع إندونيسيا اللمسات الأخيرة لخطة تسمح بموجبا للشركات الخاصة بتمويل وتوزيع لقاحات كورونا، لتحقيق هدف تطعيم أكثر من 180 مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري وسط الارتفاع المستمر في الإصابات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للحكومة الإندونيسية اليوم الخميس، جاء فيه أن البرنامج الخاص سيستخدم أنواعا مختلفة من اللقاحات وسيظل مجانيا للإندونيسيين. وسوف يستخدم البرنامج تمويلا خاصا.

وتعاني إندونيسيا من أوسع تفش لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، وتعتمد على برنامج بطئ للتطعيم الشامل. وحتى أمس الأربعاء، تلقى ما يصل إلى 15ر1 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح سينوفاك بيوتك الصيني.

وبناء على توصيات مؤسسات، تشمل وكالة مكافحة الفساد، ستستمر الحكومة في السيطرة على قاعدة البيانات وستظل الجهة المنظمة الوحيدة لبرنامج التطعيم.

ووفقا لبيان الحكومة، لن يتم توفير التطعيمات ذات التمويل والتوزيع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية، وسيتم بعد انتهاء الجولة الأولى لتطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحية والموظفين العموميين.