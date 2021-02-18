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برلماني عن امتحانات الشهادة الإعدادية: حياة أولادنا أهم شيء

هديل هلال
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 3:43 ص | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 4:21 ص

أوضح النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، سبب قرار وزارة التربية والتعليم بعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي بنهاية العام، قائلًا إن أعداد طلاب المرحلة 4 أضعاف الطلاب في المرحلتين الأولى والثانية الثانوية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء أمس الأربعاء، أن نزول هذا العدد الكبير من الطلاب إلى اللجان يؤدي إلى نسبة أكبر للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الدولة مهتمة بصحة الطلاب في المقام الأول.

وأشار إلى أن تنظيم عملية الامتحانات والشهادات والتقييم، يختلف عن عودة الدراسة؛ قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بإتاحة حرية الاختيار لولي الأمر في ذهاب ابنه للمدرسة من عدمه.

وذكر عضو تعليم النواب، أنه من الصعب التنبؤ بما يحدث مستقبلًا بالنسبة لأوضاع كورونا، مضيفًا: «حريصون كل الحرص على أبنائنا ولسنا مستعدين للتضحية بهم من أجل الامتحانات كله يتعوض لكن حياة أولادنا أهم شيء».

 

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