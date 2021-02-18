لاري كينج: أرملة مقدم البرنامج الشهير تعترض على وصية مكتوبة بخط اليد

وكان اثنان من أولاده قد توفيا في عام 2020، بينما توفي كينغ نفسه في يناير الماضي، عن عمر يناهز 87 عاما.

وظل المذيع المخضرم يقدم برنامجه الحواري الشهير على شاشة سي إن إن لمدة 25 عاما، وأجرى نحو 50 ألف مقابلة خلال حياته المهنية التي استمرت ستة عقود.

وتزوج كينغ ثماني مرات من سبع نساء، ولديه خمسة أولاد، أدرجوا بالاسم في الوثيقة المتنازع عليها. وقد تزوج من شون في عام 1997، وأنجب منها ولدين.

وتوفيت ابنته تشايا بسرطان الرئة عن عمر 51 في يوليو الماضي، بينما توفي ابنه آندي بنوبة قلبية في أغسطس عن 65 عاما.