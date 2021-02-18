الحكومة الهولندية تضغط من أجل الموافقة على قانون لحظر التجوال

يسابق نواب البرلمان في هولندا الزمن لإصدار تشريع من شأنه أن يوضح شرعية حظر التجول الليلي الذي تم فرضه بسبب فيروس كورونا ورفضته محكمة هذا الأسبوع.

ووافق مجلس النواب في البلاد بأغلبية ساحقة على قانون الطوارئ اليوم الخميس الذي يقنن حظر التجول المثير للجدل، الذي أدى إلى حدوث أعمال الشغب عدة ليال عندما تم تطبيقه الشهر الماضي.

وتشير الحكومة إلى أن حظر التجول ضروري لدفع السكان على البقاء في منازلهم ومنع انتشار فيروس كورونا.

لكن محكمة قضت أمس الأول الثلاثاء بضرورة إلغاء حظر التجول لأنها لم تعترف بظروف الطوارئ التي أشارت إليها الحكومة في تطبيق حظر التجول. ورفعت مجموعة تعتبر أن لوائح فيروس كورونا صارمة للغاية الدعوى القضائية.

وسيدمج القانون الجديد المعروض على النواب حظر التجول في تشريعات التخفيف الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.

ولا يزال يتعين الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ في البلاد، الذي من المقرر أن يدلي بدلوه غدا الجمعة. إلا أن حكومة رئيس الوزراء مارك روته تفتقر إلى الأغلبية هناك.