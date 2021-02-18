السجن 4 أشهر لدنماركي بسبب سعاله في وجه شرطيين

قضت محكمة دنماركية، اليوم الخميس، بالسجن 4 أشهر، بحق دنماركي، سعل باتجاه ضابطي شرطة وصرخ قائلا: "كورونا، كورونا".

وقالت المحكمة العليا، إن أفعال الرجل ترقى إلى "تهديد عنف جنائي".

وقع الحادث في مارس الماضي في مدينة آرهوس الدنماركية عندما أوقفت سيارة دورية مركبة كان الرجل أحد ركابها.

وقال الرجل وهو في أوائل العشرينيات من عمره، إنه كان ثملا ولكن ليس مصابا بالفيروس، مشيرا إلى أن صراخه بكلمة "كورونا" تعود جزئيا إلى أنه كان ثملا وكان قد احتفل بعيد ميلاده لتوه.

وكان على مسافة نحو نصف متر من ضابطي الشرطة عندما سعل الشاب في وجه أحد الضابطين وباتجاه الجزء العلوى من جسم الضباط الآخر، بحسب بيان المحكمة.

وبرأت محكمة مقاطعة آرهاوس الرجل، ولكنها أصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة شهر للفرار من سيارة الدورية، رغم أنه سلم نفسه بعد أيام.

وعند الاستئناف، أصدرت المحكمة العليا الغربية حكما بالسجن 3 أشهر بحقه.

ثم استأنف الجانبان بعد ذلك، المدعي عليه والادعاء أمام المحكمة العليا، حيث سعى المدعي عليه لتبرئة ساحته بينما كان يريد الادعاء تغليظ العقوبة.