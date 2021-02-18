 تظاهرات أمام السفارة التركية ببغداد احتجاجا على توغل الجيش التركي - بوابة الشروق
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تظاهرات أمام السفارة التركية ببغداد احتجاجا على توغل الجيش التركي

(د ب أ)
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 11:48 ص | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 11:48 ص

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، بانطلاق تظاهرات أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "تظاهرات جماهيرية انطلقت أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجا على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية".

وأضاف أن "القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية للسفارة بمنطقة الوزيرية".

وأجرى الجيش التركي مؤخرا عملية عسكرية شمالي العراق ضد مسلحي منظمة "حزب العمال الكردستاني"، وأعلن بعدها العثور على جثث 13 تركيا كانوا مخطوفين لدى المنظمة.

وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستوسع عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني وستبقى في المناطق التي دخلتها.

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