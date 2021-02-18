قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون يعاقب على عدم تطبيق سياسة الاسترجاع، طالما لم تسبب ضرر مباشر على البائع.

وأضاف حسام الدين، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن عقوبة عدم تطبيق سياسة الاسترجاع رادعة، وتصل إلى 2 مليون جنيه في بعض الأحيان، قابلة للمضاعفة حال التكرار.

ونوه بأن العقوبة جيدة، إذ حققت شكلًا من أشكال الاستقرار في السوق، مضيفًا أن وعي التاجر أو المورد بالقانون حقق صورة قوية في التفاوض، إذ يتم حل أكثر من 76% المشكلات دون اللجوء لمجلس الإدارة.

وأكد قوة القانون في توفيق المعاملات التجارية، مفيدًا بأن السوق بدأ في استيعاب القانون، الذي دائمًا ما يكون في صالح المستهلك حال وصل الأمر إلى القضاء.