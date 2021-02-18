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روسيا: واشنطن تحاول إشراك الحلفاء في احتواء الصين من خلال الناتو

الناتو - ارشيفية
الناتو - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 6:55 م
قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول جذب عدد من الحلفاء في أوروبا إلى عملية احتواء تزايد النفوذ الصيني.

وقال جروشكو، في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول، من خلال آليات حلف الناتو، جذب الحلفاء إلى خط احتواء الصين وقد تجلى ذلك في بروكسل بكل تأكيد".

يُذكر أنه، في نهاية اليوم الأول للاجتماع الذي جرى عبر الفيديو لوزراء دفاع الناتو، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج إن المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو منذ عام 2010، بحاجة إلى تحديث، نظرًا لتغير الوضع، الذي لم يكن يأخذ في الاعتبار صعود الصين وتدهور العلاقات مع روسيا.

كما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قُبيل الاجتماع، إن روسيا تشكل تهديدًا لجميع أعضاء الحلف، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، و"تستخدم القوة العسكرية لتحقيق أهدافها".

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