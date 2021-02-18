الجيش الألماني يتلقى 10 آلاف جرعة من لقاح استرازينيكا

تسلم الجيش الألماني حصة مقدارها 10000 جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لكورونا لتطعيم الجنود.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، إن هذه اللقاحات يمكن استخدامها للمشاركين في المهام الخارجية وللجنود الذين يقدمون المساعدة في دور الرعاية والمكاتب الصحية.

كما يمكن أيضا لأفراد الشرطة الاتحادية والجمارك الاستفادة من حصة لقاحات كورونا التي يديرها الجيش.

ومن المنتظر أن يتم منح التطعيم أولا للجنود المقبلين على المشاركة في مهام خارجية قريبا أو الذين شاركوا في مهام لمدة أربعة أسابيع على الأقل، وأفادت بيانات وزارة الدفاع بأنهم "سيحصلون على جرعة التطعيم الأولى في غضون مدى قصير"، وتتضمن هذه الحصة جرعة ثانية من التطعيم.

وأكد المتحدث أن خطوة التطعيم القريبة قاصرة على الجنود الذين ستطول مدة مهمتهم بشكل لا يسمح لهم بفرصة التطعيم في ألمانيا بمجرد تطعيم المجموعة الثانية في الأولويات.

وقال المتحدث إن مدة المهمة تتراوح في العادة أربعة إلى ستة شهور، وذكر أن الجيش الألماني سيتبع في تطعيم أفراده تعليمات مرسوم التطعيم النهائي وتوصيات اللجنة الدائمة للتطعيم على نحو صارم.