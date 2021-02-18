مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية تحبط محاولة تهريب مكملات غذائية وأجهزة طبية مستعملة

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بجمارك الإسكندرية محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية والأجهزة الطبية المستعملة.

وذكرت مصلحة الجمارك- في بيان لها اليوم الخميس- أنه بناء على إخبارية بالاشتباه في مشمول بوليصة شحن واردة من الصين باسم إحدى الشركات والصنف طبقا للمستندات بضائع عامة، تم تشكيل لجنة لتفتيش المشمول.

وأضافت أنه بالتفتيش تبين وجود مكملات غذائية بعدد 30 ألف قرص و100 أمبول و7 أجهزة طبية مستعملة محظور دخولها البلاد، ذاكرة أن الرسوم الجمركية المستحقة بلغت 420 ألف جنيه.

وأشارت إلى العرض على الإدارة العامة للشئون القانونية وتحريك الدعوى الجنائية ضد المستفيد في البوليصة في حالة عدم التصالح.