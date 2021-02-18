 الدفاع الروسية: 32 عملية قصف نفذها مسلحو «النصرة» في إدلب - بوابة الشروق
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الدفاع الروسية: 32 عملية قصف نفذها مسلحو «النصرة» في إدلب

رويترز
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:03 ص | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:03 ص

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 32 عملية قصف من قبل تنظيم "جبهة النصرة"، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان له يوم الأربعاء، إنه تم رصد 15 عملية قصف داخل محافظة إدلب، و10 في اللاذقية و3 عمليات في محافظة حلب و4 في حماة.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الروسية في سوريا عن تدمير مستودع للأسلحة تابع لمسلحي تنظيم "داعش" في محافظة حمص السورية والقضاء على 4 عناصر للتنظيم، مشيرة إلى أن العملية نفذها الجيش السوري بدعم من القوات الروسية.

وكان المسلحون يستخدمون الأسلحة من هذا المستودع لتنفيذ هجماتهم في محافظتي حمص ودير الزور.

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