قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن السلوك الخادع أو ما يسمى «الأوكازيون الوهمي» يجرمه القانون، منوهًا بأن عقوبة ذلك وصلت إلى 2 مليون جنيه.

وأضاف حسام الدين، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أنه يتم التحقيق من وهمية التصفيات عن طريق الرجوع إلى سعر المنتج في الشهر السابق.

وذكر أن كل سلعة لها كود خاص بها يتم الرجوع إليه، مضيفًا أنه يتم الرقابة على المحال التجارية التي تطلب ترخيص من خلال عدة طرق، وهي: «عينة عشوائية في مناطق مختلفة، والشكاوى، والعميل المتخفي».

وأكد أن نمط «العميل المتخفي» يحقق الانضباط فيما يسمى «الأوكازيون الوهمي» حتى انخفضت متوسطات السلوك الخادع إلى 12%، مشيدًا بأسلوب الرقابة في الفترة الماضية.