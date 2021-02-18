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شاهد.. وصول أول دفعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى غزة

نور رشوان
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 11:16 ص | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 11:16 ص

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد وصول أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.

وبلغت كمية اللقاحات التي وصلت إلى قطاع غزة من وزارة الصحة في رام الله، ألفين جرعة فقط من اللقاح السوري، تكفي ألف مواطن.


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