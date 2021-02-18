محافظ الشرقية عن مواجهة الأمطار: الأمور تسير بشكل جيد والوضع مستقر

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأمور تسير بشكل جيد بخصوص سقوط الأمطار، منوهًا باتخاذ أقصى درجات الاستعداد في جميع المراكز.

وأضاف غراب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الأربعاء، أن غرفة العمليات لم تستقبل أي شيء مقلق، مؤكدًا استقرار الأوضاع.

وأفاد بأنه تم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بشكل فوري، مضيفًا أنه طلب من رؤساء المراكز بالتحرك داخل القرى صباح باكر، كي يساعدوا الناس على الحركة، نظرًا لأن أراضي معظم القرى طينية،