توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدًا بحوالي درجتين، لتصل العظمى إلى 18 درجة مئوية.



وقالت شاكر، في تصريحات خاصة لنشرة «السادسة» المذاعة عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، إن الأمطار المتوسطة مازالت مستمرة اليوم وغدًا على مناطق من السواحل الشمالية، ومن خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري.



وأضافت أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على فترات متقطعة في مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى غدًا، موضحة أن هذه الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية.



وذكرت أن سرعات الرياح تهدأ غدًا على معظم أنحاء الجمهورية، لتكون معتدلة تمامًا، على أن تعود الأمواج إلى طبيعتها، منوهة برجوع الملاحة البحرية لطبيعتها على البحرين الأحمر والمتوسط.





