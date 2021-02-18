الأرصاد عن موجة الطقس السيئ: استقرار الأوضاع خلال الساعات المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه كان لا بد وأن ينتهي فصل الشتاء بهذه الطريقة، مشيرًا إلى تحذيرات الهيئة قبل الدخول في موجة الطقس السيئ.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أنه من الطبيعي أن يكون شتاء مصر بارد نهارًا وشديد البرودة خلال فترات الليل.

وأوضح أن سرعة الرياح تزود الشعور بانخفاض درجات الحرارة بصورة أكبر من الدرجات المسجلة بالفعل، متوقعًا استقرار الأوضاع وهدوء الرياح خلال الساعات المقبلة، على أن تستقر الأمور بشكل أكبر غدًا.