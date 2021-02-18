السنغال تتسلم الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني

تسلمت السلطات في السنغال الدفعة الأولى من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي من المفترض أن تمكنها من إطلاق حملة تلقيح للأشخاص المعرضين للخطر بحلول نهاية شهر فبراير الجاري.

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، أن تم نقل الدفعة الأولى المكونة من 200 ألف جرعة من اللقاح على متن رحلة خاصة لشركة الطيران الوطنية السنغالية من بكين.

وأضاف الراديو أن الرئيس السنغالي "ماكي سال" والسيدة الأولى "مريم فاي سال" وكبار المسئولين الحكوميين والسفير الصيني لدى السنغال "شياو هان" وممثلو منظمة الصحة العالمية حضروا حفل التسليم في مطار "بليز دياجني" الدولي.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أعرب الرئيس" سال" أولا عن خالص شكره لنظيره الصيني "شي جين بينغ" لحصول بلاده على هذه الجرعات من اللقاح، كما شكر السفير "شياو" على متابعة "هذه العملية المعقدة".

وأكد الرئيس "سال" أن بلاده بدأت عملية الحصول على لقاحات أخرى حيث ستتلقى 6.798 مليون جرعة في الأسابيع المقبلة من أجل حملة التطعيم الواسعة.

وأوضح الراديو أن المستفيدين الأوائل من هذه الحملة سيكونون نحو 20 ألف موظف يعملون في المجال الصحي وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من أمراض مزمنة ونحو 3٪ من 16 مليون سنغالي.

يذكر أن السنغال سجلت حتى الآن 31771 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" و26095 حالة تعافي و769 حالة وفاة.