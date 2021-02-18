رغد صدام حسين: لم يُسجل متر في أرض العراق باسم والدي.. كل القصور مملوكة للدولة



قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، إن الأخوة في الوطن العربي يقدرون والدها ويعتبرونه الدرع الحصين للأمة، مؤكدة أن «بغيابه استباحت الأمة».

وعن أسلحة الكلاشينكوف الذهبية التي وجدت بقصور صدام، أضافت، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء اليوم الخميس، أن هذه الأسلحة كانت مطلية بالذهب وليست مصنوعة منه.

ونوهت بأن هذه الأسلحة لم تكن لجبهات القتال، وإنما صنعها التصنيع العسكري، مضيفة: «لم تكن مستوردة، وإنما تصنيع عراقي مطلية بالذهب، وتكلفتها ليست خيالية».

وذكرت أنه لم يسجل متر واحد في أرض العراق باسم والدها، مؤكدة أن قصور الرئيس العراقي الأسبق كلها باسم الديوان وتابعة للدولة.

وأوضحت أن عائلة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، يعيشون بمعينة الدول العربية، معقبة: «لم يتركونا، العرب لا يتركون أخواتهم، إحنا أهلهم وهم أهلنا»، بحسب تعبيرها.

