علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على شماتة البعض في عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير، قائلًا: «لا تبخسوا الناس أشياءهم، من حقك تختلف لكن مشاعرك تبقى محترمة، في اللحظات الإنسانية تبقى أكثر احتراما»

وقال خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الخميس، إن الإعلامي عمرو أديب الأعلى أجرًا بالمقاييس الإعلامية، وجمهوره من المحيط للخليج، نظرًا لأنه بدأ بالعمل في فضائية أوربت التي كانت موجه للعالم العربي.

وعن حديث البعض عن ثروة أديب، وأضاف أنه يعتبره من مصادر الدخل وبضاعة للتصدير، لأنه يعمل دائمًا مع محطات عربية، ولم يعمل بفضائية داخل مصر سوى عامين، متابعًا: «أديب لم يمد يده في جيبك، وأنت محطتش إيدك في جيبك وإدتله حاجة، ولا خد من ميزانية الدولة علشان تقول نزع من قوت الغلابة».

وتابع: «أديب الوحيد اللي يقدر يقول أن شغله وتعبه هم مصدر رزقه، وهو مضربش حد وقاله اتفرج،هو لا يفرض نفسه»، مؤكدًا أنه الأنجح ورقم واحد بدون منازع، لهذا يتلقى مدخلات رؤساء الجمهورية.

واستنكر شماتة البعض في عمرو أديب لاختلافهم معه في الرأي، قائلًا: «ما شهدناه أن الذين يدعون خلافًا واختلافًا ونفورًا من طريقة أديب الإعلامية وما يطرحه، لم يلتزموا حق الاختلاف، بل أظهروا قدرًا كبيرًا من الانحدار الأخلاقي».

وتساءل: «ليه نختلف بهذا القدر من التشفي والشماتة حتى في اللحظات الإنسانية التي تطلب منا نكون أكثر إنسانية؟»، مضيفًا أنه لابد أن يسعد المصريون بنجاح عمرو أديب.

وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للإعلامي عمرو أديب، والسائق الذي شاركه الحادث.

وتعرض الإعلامي عمرو أديب، لحادث سير بالقرب من وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال طارق يونس، رئيس تحرير برنامج الحكاية، إن الإعلامي الكبير عمرو أديب خرج من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم، وإجراء فحوصات وأشعة للاطمئنان على سلامته.