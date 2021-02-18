وفاة زعيم مافيا إيطالي بمستشفى السجن عن عمر ناهز 79 عاما

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قالت محكمة في مدينة بارما بشمال إيطاليا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس إن أحد زعماء مافيا كامورا الإيطالية الشهيرة توفي بجناح السجن بأحد المستشفيات.

وذكرت تقارير إعلامية أن رافائيل كوتولو، المعروف بأنه مؤسس "كامورا المنظمة الجديدة" وهي منظمة إجرامية، قد توفي يوم الأربعاء عن عمر ناهز التاسعة والسبعين نتيجة لالتهاب رئوي.

وارتبط اسم كوتولو دائما بأحلك الصفحات في تاريخ الجمهورية الإيطالية، حسبما كتبت صحيفة لا ريبوبليكا اليوم الخميس.

ويعتبر كوتولو من أنصار الحرب الدامية التي حاربت فيها منظمات إجرامية في إيطاليا في فترة السبعينيات والثمانينات.