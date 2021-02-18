قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن «الإجهاض يعني إنزال جنين من بطن أمه قبل أن يستوفي أشهر الحمل وأقلها 6 أشهر على ما ذهب إليه العلماء وشهد به الواقع».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «الإجهاض لا يجوز إلا في حالة واحدة»، موضحًا أنها تتعلق بكون الجنين خطرًا على حياة الأم.

وأشار إلى أن السيدة من الممكن أن تجهض الجنين، حتى وإن فصل عن ولادته طبيعيًا أو قيصريًا أسبوع واحد فقط، إذا مثل خطرًا على حياتها بإجماع العلماء، موضحًا أن حياة الأم حقيقية والجنين ظنية.

وأوضح أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أن الجنين من الممكن أن ينزل حيًا أو ميتًا، متابعًا: «نضحي بالمشكوك فيه من أجل الموجود الحقيقي، لأن اليقين لا يُضحى به بعكس الظن».