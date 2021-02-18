 دينامو كييف يتعادل مع كلوب بروج بذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي - بوابة الشروق
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دينامو كييف يتعادل مع كلوب بروج بذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي

د ب أ
نشر في: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:57 م | آخر تحديث: الخميس 18 فبراير 2021 - 7:57 م

تعادل دينامو كييف الأوكراني 1 / 1 مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي في ذهاب دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

جاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم دينامو كييف بهدف حمل توقيع فيتالي بيوالسكي في الدقيقة 62، لكن سرعان ما أدرك بروج التعادل عبر لاعبه براندون ميتشيل في الدقيقة 67.

بتلك النتيجة، تأجل حسم التأهل لدور الـ16 إلى لقاء العودة، الذي سيقام بملعب بروج يوم الخميس القادم، حيث يكفي الفريق البلجيكي التعادل السلبي لمواصلة مشواره في المسابقة، فيما يتعين على دينامو كييف تحقيق الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 / 1، للصعود للدور المقبل.


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