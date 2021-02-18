هل تعود الجماهير للملاعب؟ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي يجيب

يثق ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، في عودة الجماهير إلى الملاعب بعد غيابهم عن مؤازرة فرقهم من المدرجات بسبب جائحة فيروس كورونا الذي تسبب في تأجيل العديد من البطولات القارية والأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي للبريميرليج في تصريحات صحفية اليوم الخميس:" لدي ثقة في عودة الجماهير للملاعب بالموسم المقبل، وآمل دخولهم للمدرجات مرة أخرى ولو باعداد قليلة هذا الموسم".

وأضاف:" لم نفقد الأمل في عودة الجماهير للملاعب، ولكن لا أحد يستطيع تأكيد عودتهم خاصة وأن وباء فيروس كورونا يتطور بطريقة غريبة ومفاجئة".

ومنذ انتشار خطر فيروس كورونا حول العالم، شهدت ملاعب الدوري الإنجليزي بعد استئناف النشاط الكروي بشهر يونيو الماضي حرمان الجماهير من مؤازرة فرقهم بالمدرجات تخوفًا من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيرس القاتل.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول المسابقة بفارق 10 نقاط أمام جاره العنيد مانشستر يونايتد قبل مباراة الأزرق السماوي أمام مضيفه آرسنال يوم الأحد المقبل في المرحلة 25 من البريميرليج.

ويقتصر الفارق بين مانشستر يونايتد في المركز الثاني وليفربول في المركز السادس على 6 نقاط.

كما يقتصر الفارق بين آرسنال صاحب المركز العاشر وتشيلسي صاحب المركز الرابع على 8 نقاط، مما يجعل أصحاب المراكز الـ 9 التالية لمانشستر سيتي في دائرة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق نيوكاسل في مباراة أخرى يوم الأحد المقبل، ويقابل ليستر سيتي مضيفه أستون فيلا، كما يحل توتنهام ضيفا على وست هام في نفس اليوم.

ورغم ابتعاده عن سباق اللقب يظل ليفربول، قادرا على حجز أحد مقاعد دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويلعب ليفربول أمام إيفرتون بعد غد السبت في ديربي مثير بنفس الجولة، حيث يحتل التوفيز المركز السابع بفارق 3 نقاط فقط خلف الريدز.