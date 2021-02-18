إردوغان: 1259 تركيا قتلوا خلال العمليات في 5 سنوات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الأربعاء، أن عدد الأتراك الذين قتلوا من الجنود والدرك والشرطة والحراس الأمنيين خلال العمليات داخل وخارج الحدود بلغ 1259 تركيا منذ يوليو 2015.

وأضاف إردوغان في كلمة ألقاها الأربعاء عقب اجتماع الحكومة التركية في العاصمة أنقرة أن قوات بلاده حيدت خلال 5 سنوات 17 ألفا و750 "إرهابيا"، حسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف أنه "تم القضاء على 12 ألفا و900 إرهابي، 6 آلاف منهم داخل البلاد، و6 آلاف و900 خارجها".

وتابع: "قضينا إلى حد كبير في غضون 5 سنوات على جزء مهم من الكادر الذي شكلته المنظمة الإرهابية (بي كا كا) خلال أعوام طويلة"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وأشار إلى أن "هجمات المنظمات الإرهابية ضد تركيا أسفرت عن استشهاد 770 مواطنًا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين منذ يوليو 2015".