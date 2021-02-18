قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن كثرة النسل تؤدي إلى وجود أفراد لا يحصلون على الخدمات الكاملة، من رعاية صحية ومعيشية وتربوية، ما يجعلهم عرضة دائمًا للضياع.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن الإخوان يرددون كلام الدين، ليكون كلام حق يُراد به الباطل، منوهًا بأن الجماعة تستغل الدين لتجنيد الشباب ضد المجتمع.

وذكر أن جماعة الإخوان ضد فكرة الحديث عن تنظيم النسل، مضيفًا أن هم يأخذون بظواهر النصوص التي تدعو إلى التناسل والتكاثر، إذ يرددون الآية القرآنية: «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها».

وأوضح أن مسألة التعايش والإنفاق على الأبناء تدخل في إطار الحكم التكليفي، وليس العقدي المتعلق بالإيمان، مؤكدًا أن الإيمان بلا عمل لون من ألوان النفاق.