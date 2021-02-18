محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير إقامة لشخص بلا مأوى لحين نقله لدار رعاية

وجه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إدارة شؤون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، ووحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير إقامة مؤقتة لأحد الأشخاص، كان يجلس بجوار إحدى العمارات السكنية بمدينة كفر الشيخ.

يأتي ذلك ضمن مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين، والتي أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي نقلت خلال 3 أشهر، عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية.

وتوجهت الدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بمحافظة كفر الشيخ، وفريق إغاثة الهلال الأحمر، والدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان، إلى (م.ع - 51 سنة)، وتم نقله لأحد المساكن المؤقتة، وتوفير المتطلبات المعيشية له.