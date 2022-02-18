عضو بالأطباء: يجب عدم استخدام المسكنات إلا للضرورة القصوى وبعد استشارة الطبيب

قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إيهاب الطاهر، إنه لا يجب استخدام المسكنات إلا فى حالات الضرورة القصوى، لأن استخدامها بدون داعي طبي، أو استخدامها لفترات طويلة، قد يؤدي إلى أضرار كثيرة للجسم أهمها قصور الكلى، وقد تصل للفشل الكلوي حال استخدامها لفترات طويلة دون إشراف طبي.

وأضاف الطاهر لـ«الشروق»، أن المسكنات تسبب التهابات المعدة، وتزيد من سوء حالة مريض الالتهاب فى الشعب الهوائية، وبالتالي يجب التعامل مع المسكنات بحرص شديد.

وذكر أنه يجب عدم تناول المسكنات إلا بعد استشارة الطبيب، وألا تستخدم فترات زيادة عما حدده الطبيب، والمتابعة لاختيار المسكن المناسب، والمدة المناسبة للمسكن، وعدم تكراره دون استشارة الطبيب.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك تشريع قانوني وتشديد رقابة ومنع صرف الدواء إلا بوصفة طبية عدا أدوية بسيطة، وهو الأمر المعروف عالميا، مؤكدا أهمية التوعية بخطوة الأمر وأضراره على صحة المواطنين.