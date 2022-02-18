النمسا تخصص 5 ملايين يورو للتخفيف من الأزمات الإنسانية في 3 دول إفريقية

وافقت الحكومة النمساوية، اليوم، على تخصيص 5 ملايين يورو من صندوق الكوارث الخارجية؛ للتخفيف من الأزمات الإنسانية في إثيوبيا وجنوب السودان وتونس.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان، اليوم، إنه على الرغم من الدعم الدولي الكبير لا تلوح في الأفق نهاية للأزمة الإنسانية في شرق إفريقيا، لافتا إلى أن هذا يؤدي إلى ضغوط هجرة قوية.

وأوضحت أن إفريقيا قارة مليئة بالفرص التي يجب استغلالها وتطويرها في إطار شراكة قوية بين إفريقيا وأوروبا، مشيرة إلى أن تعزيز هذه الشراكة هو أيضًا هدف قمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي التي اختتمت في بروكسل، اليوم.

ولفتت إلى تأثر أوروبا بشكل مباشر بالتطورات في إفريقيا، وبالتالي لها مصلحة جيوستراتيجية في الأمن والاستقرار في القارة المجاورة.

ونوهت الخارجية النمساوية بارتباط مصير أوروبا ارتباطًا وثيقًا بمستقبل إفريقيا، حيث تُعد المساعدات الإنسانية التي تقدمها النمسا في إثيوبيا وجنوب السودان وتونس بمثابة علامة على التضامن، مشيرا إلى مساهمة النمسا في العمل المهم للمنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين.