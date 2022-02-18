 هونج كونج ترجئ اختيار زعيم جديد للبلاد وسط تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
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هونج كونج ترجئ اختيار زعيم جديد للبلاد وسط تفشي فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 7:00 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 7:00 م

أعلنت زعيمة هونج كونج، كاري لام، إرجاء خطط اختيار زعيم جديد للبلاد إلى 8 مايو المقبل، في ظل مكافحة الحكومة للتعامل مع موجة من إصابات فيروس كورونا.

وقالت لام، في تصريحات للصحفيين أوردتها شبكة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الجمعة، إن القرار يرجع إلى أن هونج كونج، تواجه أكثر الأوضاع شدة منذ بداية الجائحة قبل عامين، واصفة الوضع بـ"الحرج".

وأضافت لام أن "الخطوة تأتي أيضًا تماشيًا مع الروح التي عبّر عنها الرئيس الصيني، شي جين بينج، في تعليماته المهمة والتي تشير إلى أنه يجب علينا جعل السيطرة على الجائحة أولويتنا المطلقة".

وتعد هونج كونج - المنطقة الإدارية ذات الحكم الذاتي التابعة للصين - في الوقت الحالي في خضم أسوأ تفشي لفيروس كورونا على الإطلاق، مسجلة آلاف الحالات المؤكد إصاباتها بالمرض يوميًا مع وصول مستشفيات إلى نقطة الانهيار.


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