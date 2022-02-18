رئيس شعبة أصحاب الصيادلة عن قانون مزاولة المهنة: عقوباته غير رادعة

قال الدكتور حاتم البدوي رئيس شعبة أصحاب الصيادلة، إن قانون مزاولة المهنة صدر عام 1955، وقد عفا عليه الزمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن العقوبات الواردة في القانون غير رادعة لتنظيم مهنة الصيدلة، وأشار إلى أنهم يعانون الأمرين من التجاوزات التي حدثت سواء من خلال البيع عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال من وصفهم بـ"الدخلاء" على مهنة الصيدلة.

وأوضح أن هناك من يبيعون أسماءهم لغير صيادلة لفتح صيدليات، وهو ما يحتاج إعادة ترتيب وتنظيم وتشريع وتعديل التشريع القائم فعليًا، لافتًا إلى أنّ آداب المهنة يجب أن يكون منصوصًا عليها في هذا القانون لعدم توغُّل العاملين بالمهنة على بعضهم البعض.

وأكّد الحاجة إلى تنظيم بيع الدواء وتنظيم تعامل الشركات مع الصيدليات، معتبرًا أن حقوقهم أصبحت مهضومة من كل النواحي بما في ذلك على صعيد التعامل مع الشركات نفسها.

وتابع: "شركات التوزيع والتصنيع اتفقت على الإضرار بالصيدليات.. الصيدلي هو الحلقة الأضعف في منظومة بيع الدواء".