قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ تصريحه بأنه "ابن رجل بسيط" كان يهدف إلى توجيه رسالة بأن كل شخص لديه فرصة وأمل مهما واجه من تحديات.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "كل واحد يقدر يوصل للي بيحلم به لكن أهم حاجة الاجتهاد وبذل الجهود والإخلاص وترك الأمر على الله".



وأشار إلى أنّ تجربة حياته مفادها أنّ الاجتهاد في الفرصة حال الحصول عليها قدر الممكن.



وتابع: "الكلام إن اللي بيوصل للمناصب هو ابن فلان وابن فلان.. أنا راجل عادي من أسرة ريفية بسيطة جدًا.. ولم أصل لمنصي بالوساطة.. القيادة السياسية وضعت معايير انطبقت عليّ لتولي هذا المنصب".



وتحدّث عن مسابقة التوظيف بالضرائب الأخيرة، قائلًا: "قلت للرئيس لو ابن وزير المالية مقدم فيها ولم تنطبق عليه الشروط مش هيشوفها.. الرئيس قالي مش عاوز ألاقي اللي ليهم وساطة هم اللي اتعينوا".



وشدّد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكّد ضرورة أن تكون إجراءات التعاقدات تتم بشفافية مطلقة دون أي وساطة، وهو تم الالتزام به بالفعل.