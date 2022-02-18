محافظ الأقصر يلتقي الرئيس لفرنسي السابق ساركوزي خلال قضاء عطلته الشتوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيري، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى خلال زيارته لمحافظة الأقصر ضمن خطته قضاء عطلة شتوية يمصر

وعبر محافظ الأقصر، عن سعادته بتلك الزيارة المميزة للرئيس الفرنسي السابق وأسرته للأقصر، مؤكدًا أن الأقصر دومًا مقصد الملوك والرؤساء الحاليين والسابقين لقضاء إجازاتهم السياحية والشتوية والتمتع بجوها الساحر ومعالمها الأثرية البديعة.

وختار الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي مدينة الأقصر لقضاء عطلة مميزة مع عائلته، واستقبله محافظ الأقصر ونائبه بمطار الأقصر الدولي بالود والترحاب وساعده فى تيسير إجراءات الوصول.

وتعتبر زيارة نيكولا ساركوزى للأقصر هذا العام ليست الزيارة الأولى له للاستمتاع بالأقصر، حيث قضى عطلة عائلية في 2007 بالمدينة الأثرية بصحبة عارضة الأزياء السابقة والمغنية كارلا بروني.