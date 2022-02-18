 مستشار الرئيس للصحة: أكثر حالات كورونا في مصر أوميكرون ثم دلتا - بوابة الشروق
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مستشار الرئيس للصحة: أكثر حالات كورونا في مصر أوميكرون ثم دلتا

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 10:53 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 10:53 م
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المتحور الأكثر انتشارًا لإصابات كورونا هو أوميكرون يليه المتحور دلتا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تقدر مع الغيطي" على شاشة "الشمس"، مساء الجمعة، أن المشكلة الوحيدة لمتحور أوميكرون تتمثّل في أن الشخص المصاب يكون معديًّا لعدد كبير من الآخرين إذ يمكن نقل العدوى إلى 17 حالة.

وأوضح أنّ هناك انتشارًا عائليًّا في إصابات أوميكرون، مشيرًا إلى أنّ حدة الإصابة بهذا المتحور تكون أقل من المتحورات الأخرى.

لكنّه حذّر من خطورة المرض وقدرته على العدوى، مشدّدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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