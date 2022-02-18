وفد إنجليزي يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفدا سياحيا من إنجلترا، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زار الوفد منطقة آثار بني حسن، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة، إن المناطق الأثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة.