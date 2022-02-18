الأهلي يتطلع لانطلاقة قوية أمام الهلال السوداني في مشوار النجمة الـ11

موسيماني يخوض المباراة بنفس تشكيل «البرونزية».. والهلال يعتمد على قدرات مدربه البرتغالي موتا.. وغضب بسبب الجماهير

يحل الأهلي ضيفا على فريق الهلال السوداني في الثالثة عصر اليوم، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة.

ويفتتح الأهلي حامل اللقب بقيادة مدربه بيتسو موسيماني مشوار مرحلة المجموعات بتلك المواجهة، بعد تأجيل لقاء الجولة الأولى ضد المريخ السوداني بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية التي حل بها ثالثا.

وتبدو الأجواء مشتعلة قبل هذه المواجهة خاصة أن الاتحاد الإفريقي «كاف» رفض حضور الجماهير رغم موافقته في البداية على حضور 15 ألف مشجع للهلال، والذى هدد بدوره بالانسحاب، وعدم خوض اللقاء ف حالة تفعيل قرار عدم الحضور الجماهيري.

ويخوض الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بفوز عريض على الهلال السعودي.

وقد يعتمد موسيماني بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على نفس كتيبة اللاعبين التي خاض بها مونديال الأندية، ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل يتكون من: على لطفى في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم والتونسي على معلول في خط الدفاع، بينما يعتمد على الثلاثي عمرو السولية وحمدي فتحي والمالي آليو ديانج في وسط الملعب.

فيما قد يعتمد موسيماني على محمد شريف كمهاجم صريح وخلفه الثنائي محمد مجدى أفشة – الذى غاب عن مباراة الهلال السعودي للإيقاف ــ ومعه أحمد عبدالقادر أو طاهر محمد طاهر.

ورفض موسيمانى فكرة المغامرة بمحمد الشناوي، حارس المرمى، الذى لايزال فى مرحلة التعافي من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون.

في المقابل، يدخل نادى الموج الأزرق، اللقاء برغبة فى تعويض الهزائم الأخيرة أمام حامل اللقب، وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على حجز بطاقة التأهل فى المجموعة الصعبة.

ويعول الهلال على قدرة البرتغالي جواو موتا المدير الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في لقاء صن داونز بالجولة الماضية وخسره الفريق بهدف نظيف.

ويتسلح الهلال بقدرات بعض لاعبيه وخاصة محمد عبدالرحمن بجانب الثنائي الأجنبي النيجيري عبدول أجاجون والمالاوي جيرالد فيرى.

وبالنظر لتاريخ مواجهات الأهلي مع الهلال سنجد تفوقا ملحوظا للأهلي، حيث تقابل الفريقان في 8 مباريات على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حقق الأهلي الانتصار 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

المواجهة الأولى كانت على لقب أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1987 وانتهى لقاء الخرطوم بالتعادل السلبى وفاز الأهلي بالقاهرة بهدفين نظيفين وعانق اللقب.

المواجهة الثانية كانت في دور الـ 32 لدوري الأبطال نسخة 2004 وفاز الهلال فى القاهرة بهدف وحسم التعادل السلبى لقاء العودة بالخرطوم وودع الأهلي المسابقة.

المواجهة الثالثة في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2007 حيث فاز الأهلي بنتيجة 2/0 في القاهرة وخسر في أرض الهلال بثلاثية.

المواجهة الرابعة والأخيرة كانت خلال مباراتين في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019 ــ 2020؛ حيث انتصر الأهلي بهدفين مقابل هدف فى ملعبه وحسم التعادل الإيجابي 1 ــ 1 لقاء السودان.

وعبر مسئولو الهلال عن غضبهم الشديد، بسبب رفض الاتحاد الإفريقي إقامة المباراة بحضور جماهيري لأسباب أمنية، خاصة أنهم كانوا قد وافقوا بإقامتها بجماهير.