تعليم الأقصر تؤكد استعدادها للفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 - 2022.

وقال السيد إنه أجرى زيارات تفقدية في عدة مدارس مختلفة؛ لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس وتوفير مستلزمات الدراسة بها، وتطعيم المعلمين والعاملين بالمدارس باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيد لـ"الشروق" أنه تم الانتهاء من إعادة توزيع المعلمين لسد العجز بالمدارس، كما تم الانتهاء من حركة الانتداب بين الإدارات الأكثر والأقل كثافة، وفقاً للقواعد والقرارات الوزارية المنظمة؛ لتحقيق استقرار وانتظام للعملية التعليمية داخل جميع المدارس.

وأشار إلى عقد اجتماع بقيادات الإدارات السادسة التعليمية، وتم التشديد على مراجعة موقف كل مدرسة من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتم التأكيد على تنظيم دخول الطلاب للمدرسة، وتكثيف الإشراف داخلها لمنع تكدس الطلاب على أن تواجد جميع المعلمين في طابور الصباح، وسيتم منع دخول أولياء الأمور لعدم التكدس.

وتابع: "تم خلال الفترة الماضية العمل على تكثيف اللوحات الإرشادية للطلاب، والتشديد على تفعيل دور رؤساء مجالس الأمناء بالمدارس للمساعدة في تيسير كل الأمور الخاصة بالعملية التعليمية، كما سيتم عمل لجان صحية بكل مدرسة وتوفير مشرفة صحية لمتابعة حالة الطلاب الطبية أولًا بأول، وسيتم تكثيف أعمال تنظيف دورات المياه.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر إلى أنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية بتوفير كواشف حرارية بكل مدرسة، مع تعقيم كل مدرسة بصفة يومية، وتقليل طوابير الصباح، والتشديد على لبس جميع المعلمين والطلاب للكمامات، وتوفير مواد منظفة لاستعمال الطلاب الشخصي، والتشديد على عدم تبادلهم الأدوات الشخصية بينهم بين بعض.