 كندا تغلق مجلس العموم استثنائيا لأسباب أمنية - بوابة الشروق
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كندا تغلق مجلس العموم استثنائيا لأسباب أمنية


نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 9:37 م | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 9:37 م

أغلقت السلطات الكندية، اليوم الجمعة، مجلس العموم استثنائيا لأسباب أمنية، في وقت تستعد فيه الشرطة، لفض الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أسابيع ضد قواعد كورونا.

وقالت هيذر برادلي، مديرة الاتصالات في مكتب رئيس مجلس النواب، إنه "نظرا للظروف الاستثنائية، تمت مناقشة قانون الطوارئ مع جميع الأطراف وتم إلغاء اجتماع يوم الجمعة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لإخطار خدمة الحماية البرلمانية (PPS) عبر البريد الإلكتروني، من المتوقع إجراء عملية للشرطة في شارع ويلينجتون ومواقع أخرى في وسط أوتاوا".

هذا وتم إغلاق قلب وسط مدينة أوتاوا، ونشرت حوالي 100 نقطة تفتيش لمنع المتظاهرين من دخول المنطقة.

واعتقلت الشرطة يوم أمس الخميس، كريس باربر وتمارا ليش، المنظمين الرئيسيين لقافلة الاحتجاجات التي بدأت كمظاهرة ضد تفويضات اللقاح وغيرها من القيود.

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