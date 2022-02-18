 الرئيس السيسي يبحث مع نظيره التونسي في بروكسل تعزيز العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يبحث مع نظيره التونسي في بروكسل تعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 فبراير 2022 - 3:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 فبراير 2022 - 3:10 ص

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مباحثات مع نظيره التونسي قيس سعيد، تناولت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات ركزت على حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدمًا لأطر التعاون الثنائي على شتي الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، فضلًا عن زيادة التشاور بين البلدين الشقيقين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل.

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