النيابة العامة التركية تصدر أوامر اعتقال بحق 114 شخصا لصلاتهم المزعومة بجولن

أصدرت النيابة العامة التركية، في العاصمة أنقرة، أوامر اعتقال بحق 114 شخصا، اليوم الجمعة، بما في ذلك مسؤولو دولة سابقون، بسبب ما يزعم من صلات مزعومة، تربطهم بمن يشتبه أنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة لعام 2016.

وقالت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء إن وحدات شرطة مكافحة الإرهاب، تبحث عن المشتبه بهم في 45 مدينة وإقليما.

وذكر التقرير أنه من بين المشتبه بهم موظفون سابقون في مقر قيادة الدرك، في أنقرة.

وأضافت الوكالة أن بعض المدنيين المشتبه بهم، متهمون بالسيطرة على مؤيدي الانقلاب في الجيش.

وتلقي تركيا باللوم على رجل الدين الإسلامي، المقيم في أمريكا، فتح الله جولن، في محاولة انقلاب من قبل فصيل في الجيش في 15 يوليو 2016 .

ونفي جولن مرارا هذا الاتهام.

وعقب محاولة الإنقلاب الفاشلة، بدأت السلطات التركية حملات تطهير واسعة غير مسبوقة تستهدف خصوصاً أنصار جولن، وقد أوقفت أكثر من 55 ألف شخص وعُزل 140 ألفا آخرين أو علقت مهامهم، من العسكريين والمدنيين.