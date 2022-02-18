رئيس الأركان الأوكراني ينفي عزم بلاده شن هجوم على دونباس

قال رئيس الأركان الأوكراني الجنرال فاليري زالوجني إن أوكرانيا ليس لديها خطط لشن هجوم على المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في الجزء الشرقي من البلاد، موضحا أن القيام بذلك سيؤدي إلى "عدد لا يحصى من الضحايا"، ودعا كل المعنيين إلى تجاهل "الأكاذيب" فيما يتعلق بالوضع هناك.



وردا على مزاعم الانفصاليين بأن الحكومة في كييف تخطط للقيام بعمل عسكري قريبا، قال فاليري زالوجني إن مثل هذه المزاعم كاذبة.



وذكر أن "شن هجوم على دونباس سيؤدي بشكل لا يمكن تجنبه إلى عدد لا يحصى من الضحايا بين السكان المدنيين، وهذا سبب عدم دراسة مثل هذا السيناريو على الإطلاق"، مضيفا أن كييف تسعى إلى حل سلمي للمشكلة.



وقال متحدثا مباشرة إلى سكان المناطق المتضررة: "لا تصدقوا أكاذيب المحتلين".