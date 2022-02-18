التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني في دوري الأبطال

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يفتتح الأهلي حامل اللقب بقيادة مدربه بيتسو موسيماني مشوار مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة الهلال السوداني، في الثالثة عصر اليوم، بعد تأجيل لقاء الجولة الأولى ضد المريخ السوداني بسبب مشاركته فى كأس العالم للأندية التي حل بها ثالثا.

ويخوض الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بفوز عريض على الهلال السعودي.

وقد يعتمد موسيماني بقيادة المدير الفني الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على نفس كتيبة اللاعبين التي خاض بها مونديال الأندية.

ورفض موسيمانى فكرة المغامرة بمحمد الشناوي، حارس المرمى، الذى لايزال فى مرحلة التعافي من إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية والتي لحقت به خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم، كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

الوسط الدفاعي: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج.

الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: محمد شريف.

وبالنظر لتاريخ مواجهات الأهلي مع الهلال سنجد تفوقا ملحوظا للأهلي، حيث تقابل الفريقان في 8 مباريات على مستوى بطولات الأندية الأفريقية، حقق الأهلي الانتصار 3 مرات، وحقق الهلال انتصارين وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.