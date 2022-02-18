قال الفنان محمد شاهين، إنه يحب التمثيل لكن العروض التي يتلقاها قليلة وبعيدة عن الكوميديا، معربًا عن رغبته الشديدة في تقديم دور كوميدي منذ فترة.

وعقب، في لقاء ببرنامج «أسرار النجوم»، الذي تقدمه إنجي علي عبر إذاعة «نجوم إف إم»، مساء الخميس: «عاوز ألعب كوميدي شوية بقالي حبة.. مشتاق»، قائلا إنه ظل سنوات طويلة بعيدًا عن الكوميديا.

وأضاف أنه يرغب في تقديم كل الأدوار لأنه يحب التمثيل، مؤكدًا أنه لن يقدم أي دور ليس مقتنعًا به إطلاقًا، لذا فإنه يعتذر عن الكثير من الأعمال، في حين أنه يوافق فورا على أي عمل جيد من وجهة نظره.

وأرجع سبب قلة ظهوره في البرامج، إلى أنه لا يحب الظهور للحديث عن أعماله، بالإضافة إلى أنه لا يعرف كيف يتحدث، متابعًا: «بحس إني هقول كلام متكرر وبتكسف شوية»، بحسب تعبيره.

وأعرب الفنان محمد شاهين، عن حبه الشديد للمسرح، لأنه بدأ مشواره الفني منه، منوهًا بأنه لن يقف على خشبة المسرح منذ عام 2004.

وتابع: «بعشق مسرح فؤاد المهندس، وكنت بعشق مسرحيات محمد صبحي وأنا صغير.. حافظها بالشخصيات، وبموت في مسرحية وجهة نظر».

ولفت إلى أنه ظل يدرس في كلية التجارة لمدة سبع سنين، بسبب المواد التي تحتاج إلى كتابة كثيرة، ذاكرًا أنه كان يعمل في المسرح أثناء دراسته، وينفق أجره على الجامعة.