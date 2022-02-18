الأردن تخفف إجراءات مكافحة وباء كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا، والتي جاءت بناءً على توصية من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ووفقاً لمستجدات الوضع الوبائي.

وقال الشبول، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس في دار رئاسة الوزراء، إنَّ الإجراءات التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من أول آذار/مارس المقبل،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف " تشمل الإجراءات تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص البي سي آر دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل.

وتابع"كما تم إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص بي سي آر للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين".

كما شملت الإجراءات، التي أعلنها الشبول، إلغاء فحص بي سي آر كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم 35 لسنة 2021، الذي ينصّ على ضرورة تلقِّي جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.

وأعاد الشبول التأكيد على عودة الطلاب إلى المدارس في العشرين من الشهر الجاري كما هو مقرَّر سابقاً، مع إلغاء نسبة 10 بالمئة لتحويل الصفّ أو المدرسة إلى التَّعليم عن بُعد.